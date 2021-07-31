台中一名潘姓女子求子心切，與丈夫商討打排卵針遭拒，便擅自在丈夫車上安裝GPS掌握行蹤，此外，潘女還曾丟擲香水砸破擋風玻璃，出言恐嚇丈夫，「我把整桶油我倒進去，我丟火在你身上」等語。案經潘女上訴，台中高分院駁回上訴，判潘女賠10萬元定讞。

判決書指出，潘女丈夫主張，兩人結婚近4年，而潘女於2017年12月間擅自在他的車子上裝設GPS定位追蹤器，不僅如此，潘女還恐嚇他，「我鬧我給你變成一個火知道嗎？」「我看監視器，跟我講你在哪裡我定位好，我在哪裡我一通電話，我把整桶油我倒進去，我丟火在你身上，鬧這樣才鬧」、「我把我整桶油燒一燒，用那個打火機我燒一燒，鬧這樣才鬧，給你變成一個火，敢不敢啊，我發誓啊，那個250萬敢跟我講不還，我會這樣做啊」等語。

潘女丈夫控訴，2018年1月間，潘女曾拿香水瓶砸破他的汽車擋風玻璃，致無法使用；又於同年月間，潘女用通訊軟體LINE傳訊向他恫嚇，「找人6萬」、只有幾個地方看你怎麼躲」、「人家說這幾個地方很簡單找到人物」、「我幾百萬的錢給你通通騙去，就算買你一條臭命」、「錢是用血汗賺來的，就拿血換血」等，潘夫不堪被長期恐嚇，憤而提告求償車輛修復費2萬5千餘元、精神撫慰金200萬元。

對此，潘女原坦白有打破擋風玻璃，稱是因丈夫突煞車，她反應不及才不慎以手觸碰到，隨後又改口承認有在車上裝設追蹤器，而打破玻璃則是因為想要有小孩，希望能打排卵針，但丈夫卻不同意，才一時衝動。

一審，台中地院不採信潘女說詞，判要賠10萬元精神撫慰金，案經潘女上訴，二審時，台中高分院認為原判決無不適，上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。