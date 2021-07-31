前（2019）年，桃園一名23歲李姓男子，透過網路遊戲認識1名女網友，雙方經常視訊聊天，但李男某次卻未經許可，偷拍女子露胸裸照，並存入手機，爾後還擅自將裸照傳給另一名潘姓男玩家，由於潘男和該女曾爆發糾紛，因此心生報復，公然將裸照上傳6000人的臉書群組，並以「到底是多缺，下面癢」等文字羞辱，女子得知後認為自身名譽遭損，隨即報警處理。檢警偵訊後，目前依妨害秘密、加重誹謗起訴李男和潘男。

根據檢方調查，前年，23歲李男與一名女網友在線上遊戲認識，雙方經常人下聊天、視訊，豈料某次女網友視訊時脫掉上衣、袒胸露乳，李男未經同意以手機偷拍存取照片。

事發後，李男去（2020）年得知另一位25歲潘姓玩家和女子發生糾紛，竟擅自將女方露胸照傳給男方，還留言說「有睡過她都來抽籤」。

潘男獲得照片後，為報一己之仇，同年6月7日遂將該女子裸露照上傳有6000人的臉書社團，並以「這個玩家喜歡視訊，跟別人做變態的事情」、「像是電話中發出飢渴的聲音」、「到底是多缺，下面癢」等文字出言羞辱，女子得知後感到名譽受損，緊急報警處理。

檢方偵訊時，李男坦言自己未經受害女子同意便徑行偷拍，潘男也直言自己是報復糾紛才張貼被害女子裸照，可他們都辯稱，PO出時有將被害女子臉部、胸部做塗色遮掩，身份無從辨認，而且僅揭露其遊戲IG，一般人無法由畫面辨別出當事人。

但檢方發現，潘男透露的女子遊戲暱稱、角色不少人知道，而且李男、潘男的PO文內容，都涵蓋聊天記錄、社團發文的截圖，因此檢方認為，女子遊戲中雖沒用真名，但從登入ID暱稱便可得知其在遊戲中的身分及人格，加上被害女子會發現裸照曝光，正是因為她男友看到PO文得知身份才轉告的，所以認定潘李男、潘男的不雅留言，對該角色暱稱的女子有人格負面評價，偵結依妨害秘密、加重誹謗罪嫌起訴2人。