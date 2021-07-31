今天是東京奧運開賽第八天，中華隊各項比賽大多來到後半程，其中射箭項目男子好手湯智鈞表現優異，他雖在4強及銅牌戰分別輸給義大利及日本好手，無緣奪牌，但8強一舉打退南韓大魔王金優鎮轟動武林，粉碎南韓「5金全包」美夢，就連現場工作人員都嚇到了！此戰也震盪整個韓國媒體。

另外於現場觀戰的工作人員直言，湯智鈞是大黑馬，他們說：「真的太意外！簡直是大爆冷！」可見要贏下這場比賽的難度有多高，幾乎等於提前打金牌戰，因為南韓在射箭一向非常強大且穩定，這次就差1金就能達到5金全包的美夢，不過湯智鈞徹底爆發拿下比賽。

工作人員在場邊看兩人對戰，直呼這場比賽相當刺激，沒想到湯智鈞竟能射下南韓金牌級選手，他們說：「大家都認為這場有非常大機率是南韓出線，結果竟然是來自台灣的這位小將贏下，真是太爆冷了！他可以說是本屆比賽的最大黑馬！」湯智鈞也因此創下中華隊在奧運射箭個人最佳成績。

在男子個人賽部份湯智鈞首戰先以7：1擊退越南選手黃飛宇，晉級32強正面碰上老大哥魏均珩，他們前5局結束5：5平手，之後湯智鈞歷經加射勝出，以積分6：5力克老大哥再闖16強，接著他又以總積分6：5順利擊敗以色列對手闖進8強，到了8強賽面對超級大魔王南韓金優鎮則爆冷拿下比賽。

最後來看這次中華射箭隊的表現，女子射箭隊在本屆奧運表現失常，都在前半段比賽就紛紛中箭落馬，但男子好手卻繳出好表現，其中湯智鈞、魏均珩、鄧宇成先在男子團體賽擊退荷蘭闖進金牌戰，雖然於金牌戰敗給南韓，不過仍拿下一面銀牌，這也是中華隊睽違17年後再度拿下銀牌，加上湯智鈞的個人表現，這次射箭隊大有斬獲！