東奧各項賽事正如火如荼地進行，但主辦城市日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續快速擴大，今天新增4058例不僅創歷史新高，也是疫情爆發一年多來首度單日逾4000例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都7月28日才首度出現單日新增逾3000例確診病例，接著連續3天單日新增都逾3000例，今天又首度新增逾4000例，可看到東京都疫情以前所未見的速度急速擴大。

東京都重症患者數較昨天增加7人，總數95人。

跟東京都一樣被發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，今天同樣以新增439例確診病例創當地歷史新高，至今累計病例數2萬4761例。

群馬縣今天新增136例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數8792例，包括155例死亡病例。新潟縣今天新增58例確診病例，創當地新高紀錄，至今累計病例數4017例。

福島縣今天新增82例確診病例，首度出現連續4天單日新增逾80例，至今累計病例數5756例。