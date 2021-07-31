桃園市長鄭文燦宣布複雜疫調案件每案要發2萬元獎勵金給衛生局和警察局。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今主持防疫會議指出，莫德納二劑專案下周開跑，桃園11家責任醫院、3家婦產科都可以預約，衛生局的聯合預約系統也預定3日早上10點開放預約，他提醒，孕婦一樣可以免費搭愛心計程車。另外他也宣布複雜疫調案件每案要發2萬元獎勵金給衛生局和警察局。

桃園近月確診者多為特殊交友圈，警政和衛政聯手揪出不少黑數，鄭文燦說，複雜案件疫調很辛苦，要很細心、鍥而不捨，雖然可以搭配手機軌跡系統、天羅地網車輛辨識系統、簡訊實聯制，幫助衛政、警政團隊做好疫調，但仍要多次爬梳。

鄭文燦宣布複雜案件疫調將發2萬元獎勵金，由衛生局跟警察局平分各1萬，到目前為止累計複雜案件有192件，他預估大概會核發各200萬的獎勵金，供衛生局疫調同仁、以及警察局各分局和刑警大隊運用。

鄭文燦也提到，第四輪預約接種今起跑，雖然有點下雨，但民眾仍踴躍出席，36站有3萬3160人預約、3萬2791人完成施打，施打率98.9％，「相當高！」，每增加2.2萬人，桃園施打率就會增加1個百分點，桃園的劑次人口比已達約32％，提醒還沒接種疫苗的市民朋友，8月2日（一）前可至 1922.gov.tw 登記意願，也呼籲市民朋友下載「全民健保行動快易通APP」，一手掌握疫苗接種、就醫用藥紀錄等資訊。

鄭文燦也說，莫德納二劑專案，下周開放預約，包括11家責任醫院和秉坤、宏其、宋俊宏3家婦產科都可以開始預約，衛生局的聯合預約系統也預定3日早上10點開放各衛生所的莫德納二劑預約，對象包括一、二、三類跟孕婦，他提到，桃園孕婦第一劑有4500人接種莫德納，第二劑一樣可以叫愛心計程車，出示媽媽手冊即可免費搭乘。