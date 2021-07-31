針對雙北同步宣布是否開放內用，資深媒體人趙少康批評台北市長柯文哲官做大了，開不開放不說清楚，不接地氣。對此，柯文哲反擊，做這種決定壓力很大，因台北決定後，全台灣都會跟進，而全台灣還是他最敢做決定。

趙少康今早出席文山區愛心便當記者會時表示，餐廳很慘，要開放就開放，不開放就不開放，講清楚。他也痛批，柯文哲官做大之後，不接地氣、不知民間疾苦。

柯文哲表示，做這種決定，全台灣還是他最敢做決定，他期待但更害怕。柯說，他昨天有看趙少康的節目，他的老學長沈富雄也在問說，餐廳開放標準數字是怎麼決定的、有沒有什麼科學基礎？其實這沒有科學基礎 ，「是我們的實務」。

柯文哲坦言，這個數字沒有什麼科學基礎，而是目前台北市防疫系統，可以輕鬆應付的數字，案例少可以有把握處理，但案例多還是害怕，所以這不是科學數字，而是台北市防疫系統有把握控制住的，公務體系可以應付的範圍。

至於接不接受趙少康說的「不接地氣」，柯文哲強調，這哪有什麼接不接地氣，他是很害怕，要做決策都要想很久，特別是我非常清楚，台北一做決定怎麼做，全台都會跟進，所以壓力超大的。