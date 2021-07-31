中華男子射箭隊最後希望湯智鈞，下午射退韓國大魔王金優鎮，可惜接下來的4強賽和銅牌戰分別敗給義大利奈斯波利以及日本古川高晴，無緣奪牌。不過，湯智鈞本屆奧運會總計拿下男團銀牌與個人賽第4名，可獲得1000萬元國光獎金。湯智鈞賽後表示，沒關係，2024年巴黎奧運再討回來。

湯智鈞說，不管碰到的是誰，都會把每個對手都當作自己去面對，因為最大對手就是自己，韓國選手實力真的比較強，8強過了金優鎮這道門檻，心情就放得很輕鬆，但與金優鎮最後一箭有點猶豫，其實那箭蠻緊張的，應該是人生中最抖的一次吧！

湯智鈞表示，「4強賽與銅牌戰都是以輕鬆的心情來比賽，實際上成績也不差，只不過對手比我厲害，沒關係，2024討回來就好了。」

湯智鈞說，這次東京奧運收穫很多，在場上不只是為了自己，還有要為整個團隊努力，最大優勢就是很敢衝，也能做出每一個動作，缺點則是有時候又會有些猶豫，這是接下來必須要改進的地方。

從奧運第一天個人排名賽到今天個人賽這段時間長達12天，如何調整心理。湯智鈞表示，因為疫情關係所以在國內沒辦法常常訓練，因此教練會教我們在房間裡做意象訓練，心理師每天視訊教我們如何調整，每天都過得很開心。

對於20歲就能在奧運會上拿到這樣的成績，湯智鈞強調，年紀不是問題，不管在什麼時候都要保持新鮮感，如同學長(魏均珩)所說的，當作這是第一次參加奧運會，將教練教的動作做出來，讓全世界看到。