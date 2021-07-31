國民黨主席江啟臣31日至南投縣議會向縣黨部新卸任主委表達感謝及期許，強調培養在地優質青年，深耕地方，為國民黨明年打贏三合一選舉。新任主委由南投縣長林明溱兒子林儒彬掌舵，也被視為布局參選立委，為父親林明溱延續政治香火。

林儒彬原擔任南投縣黨部副主委，升任為主委，江啟臣特別赴南投頒發派任書，江肯定林儒彬學經歷俱佳，有中央和地方服務的經驗，希望讓熟悉地方的人無縫接軌，國民黨培養在地優質青年，深耕地方為原則，期望結合群眾，國民黨將打贏明年三合一選舉。

江啟臣也感謝南投縣議會議長何勝豐，卸任國民黨南投縣黨部主委，特別頒發華夏二等獎章，感謝何一年多來對南投縣黨務工作的推展及付出，對黨員的聯繫更是重視，要求各鄉鎮市主任逐一拜訪黨員，讓黨員感受到國民黨的關心，接地氣，得民心。

新任主委林儒彬出身政治家族，兩位叔公林洋港、林源朗到父親林明溱，家族已經出了3位南投縣長。

林儒彬曾任南投縣長林明溱特別助理、雲林縣政府簡任祕書、國民黨南投縣黨部副主任委員、立法院林明溱國會辦公室副主任、泰興顧問品管工程師、高雄捷運土木工程師等職務，行政歷練完整，對南投非常了解，擔任南投縣黨部主任委員駕輕就熟。

林明溱已連任兩屆南投縣長，藍綠陣營都有人馬想問鼎下屆百里侯，包括國民黨籍現任立委馬文君、許淑華都有意角逐，林明溱的兒子林儒彬布局多時，今日再接掌主委，不只為南投縣選舉抬轎，也是下屆立委的熱門戰將。

今日包括南投縣長林明溱、立委許淑華、中央組發會主委李哲華、立委馬文君祕書李雅雯等出席到場致賀。