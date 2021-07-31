有夠衰！台北市交通局5月中宣布1280定期票加價購優惠，綁定共享機車可享前200分鐘、約原價6折的優惠價，豈料推出2天就強碰三級警戒，原先預計1個月能有5000人購買，結果2個月僅賣給150人，幸虧近期因疫情趨緩通勤族回流，市府有信心再衝一波買氣，也呼籲台北市民別放過享有每月200元加碼補助的機會。

結合大台北公車捷運及YouBike的1280定期票，推出以來好評不斷，交通局更將此作為推廣共享運具的策略，祭出加價購享優惠的好康，由業者WeMo Scooter及iRent先行在5月13日參戰，只要民眾下載悠遊付APP，購買完定期票後再選擇加購方案，即起30天可享超值優惠。

沒想到優惠方案一推出就遇上疫情，重挫5月1280定期票買氣，銷量相比4月驟跌13萬張，連帶影響加價購的購買意願。交通局運輸管理科長廖苑伶坦言，原先預估1個月能吸引5000人購買，沒想到從5月15日三級警戒開始後，近2個月卻只有150人購買。

不過，隨著全台疫情警戒降級，台北捷運尖峰運量上漲，連帶提高定期票的購買率，廖苑伶表示，相信疫情趨緩後，民眾對加價購的需求、意願將提高，除原先2家業者之外，GoShare方案在20日上線，相信能提供更多元的選擇，也會持續觀察和推銷。

她表示，3家優惠各有千秋，舉WeMo為例，⼀般⽤⼾騎⾞200分鐘，應繳納500元費⽤，但綁定⽉票後即可享300元的優惠價，iRent則是從原價403元降⾄259元，GoShare則提供加價299元，⾃購買⽇起30天內不限次數，每次可享現折5元優惠。

為⿎勵台北市⺠使⽤，交通局也額外提供限額5萬⼈次的加碼補助，只要設籍台北市且有⽤悠遊付購買定期票，並在定期票啟⽤30天內加價購買優惠⽅案，期間無定期票及優惠⽅案的退費紀錄，可享有每⽉200元的補助，款項會在下個⽉加值回饋⾄悠遊付電⼦帳⼾。