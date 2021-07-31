歐陽龍、傅娟生了3個女兒妮妮、娜娜與娣娣，三姊妹近年來陸續進入演藝圈發展，日前她迎來17歲生日，和家人一起開心慶祝，難得和姊姊歐陽娜娜同框，被網友發現女大十八變，和姊姊的長相越來越神似，立刻在網路上掀起熱議。

歐陽娣娣30日迎來17歲生日，和姊姊歐陽娜娜與媽媽傅娟一起慶生，現場滿滿粉色少女感，以達菲熊為主題，到處都能看到彩色氣球，行程滿檔的歐陽娜娜也特地抽空參加妹妹的慶生趴，同框合照流出，讓不少網友驚艷娣娣真的長大了。

歐陽娣娣和一旁的姊姊娜娜撞臉。（圖/翻攝自歐陽娣娣微博）

只見歐陽娣娣站在傅娟和歐陽娜娜中間，對著鏡頭露出微笑，穿著簡約的粉色長袖毛衣和牛仔褲，卻藏不著一雙纖細的大長腿，意旁的歐陽娜娜側身作勢要親她，她則親暱拉著媽媽的手，不難看出一家人的好感情，也有網友發現，歐陽娣娣和歐陽娜娜漲得越來越像。

歐陽娣娣女大十八變，變得越來越漂亮。（圖/翻攝自微博）

照片曝光後，不少網友都驚呼，「跟姊姊娜娜越來越像了，越來越漂亮！」、「没想到娣娣才是長相最大器的一個！ 女大十八變！」、「娣娣真的變超美」更有粉絲羨慕表示，「好羨慕娣娣的大長腿，身材也太好吧！」意外引起話題。