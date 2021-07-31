110年大學指考結束，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，本屆歷史試題屬於最後一屆的舊課綱，說它是告別舊中國史教學的「封印」之作，見證台灣數個世代的中國史教育，一點也不誇張。照理來說，這分卷子即是對舊世代歷史記憶的告別之作，出卷子的考官們應該抱著為史存真，戒慎恐懼，譜寫史冊的態度。可以當我們翻開這份考試題，卻不禁然發現最終的試題，竟然是歷史上最污穢不堪的卷子。

吳昆財舉單選第6題為例：一位學生與同學討論時事，主張「總統制」才是真平等。該生因這言論遭警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾。該生後來以冒犯統治者的「不敬罪」被起訴，雖因他不到法定年齡而未被定罪，但仍遭到退學的處分。這種情況最可能發生於何時的臺灣？ (A)臺灣民主國時 (B)皇民化時期 (C)二二八事件時 (D)美麗島事件時。

吳昆財認為，凡是受過史學訓練的人，看到引人側目的題目，心中一定憤怒不已。不但在題目中的4個選項，存在重大的爭議。再論及題幹的驚悚程度，更令人不敢恭維。理由如下：

一、歷史學是一科求真的學門，歷史的建構首重真是要求「真實」，歷史只對已發生過的事實，進行鑽研和記述。歷史學的大忌，就是絕不能使用所謂「可能」的教學，當然也反對以小說式的虛擬情結，要求學生判斷，簡言之，歷史學不是趨勢學，也非「假設學」，豈能無中生有，提出一些猶如電影般的虛構情節，要求學生們做選擇。這已不是歷史的想像，而是信口雌黃，不負責任的虛構故事。

二、我們認為之所以會出現這種考題，其出題者若非是史學的外行人，就是想逞一己政治私欲，進而選擇出賣專業良知，製作如此污穢不堪的考題，再錯誤地誘導學生，曲解歷史，最終蔑視歷史。

三、看見這份處處「推論」、「可能」的卷子，我們不禁「想像」這出題者必然是想像力豐富的劇作家，在此建議他可以改當電視編劇，創作些歷史的穿越劇，肯定能名利雙收。

四、我們也事後諸葛式的建議，單選第六題的選項，應再加（E）新冠疫期，處理假消息時。

「最後，我們也且來個『東施效顰』一道題目如何？」吳昆財參照今年大學指考歷史考題並打趣地說，例如某家有線電視台在討論時事，因主張發揮第四權的天職，監督統治者，為蒼生喉舌。但因該台言論與不為當局所喜，故屢遭主管機關罰款，且言語恐嚇，運用政府的權力任意打壓。最後統治者負責審查媒體的「廠衛」，竟以不准換約，取消該媒體的公司執照。這種情況最可能發生於何時的台灣？ (A)台灣民主國時 (B)皇民化時期 (C)二二八事件時 (D)美麗島事件時(E) 2020年新冠疫期，處理假消息時。