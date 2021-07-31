中華射箭隊再這次東京奧運留下男團銀牌，湯智鈞在男子個人賽獲得第4名，比起上屆里約奧運女團銅牌來得出色。男子隊教練劉展明表示，出發前設定目標「四四八」目標，男團和混雙保持在前四，個人三人都在前八，雖然沒能達標，但選手的努力大家都看得到，給他們80分高分，不足的20分下屆再討回來。

劉展明說，湯智鈞狀況不錯，可惜有點太小心，導致節奏太慢，最後一場與日本選手谷川高晴的表現很好，無奈對手射得比他還好。

劉展明表示，專心做出每一個動作，正面態度去面對每個對手，在高張力的比賽能夠很自然地做出動作，這樣才會愈來愈好，湯智鈞已有這樣的實力。

劉展明說，在左營集訓的時候就很注重氛圍部分，男團不好拚，每個國家實力都在幾分的差距，需要很強的凝聚力，每場比賽之間有15分鐘時間，看到小朋友都能閉上眼睛做意象訓練，想一下動作，這是教練樂意看到他們的成長。

劉展明笑稱，湯包於對上金優鎮的最後一箭確實有點扯，沒看過他抖成這樣，他應該很緊張，提醒他將手的力量撐直，很高興他有做出來，沒有丟到勝利機會。

劉展明語重心長地說，「射箭這種東西是沒有科技可言，注重在基本功，我告訴湯智鈞，我們要當作最後一次來拚，因為我們不知道還有沒有下一次參加奧運的機會，把握現在，想辦法衝出來就對了！」