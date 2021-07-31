疫情警戒降為二級，花蓮金針花季8月即將登場，為了兼顧防疫與觀光，花蓮縣政府與地方農會及農民協調，最後達成共識，8月14日起至9月21日，平日上山500車次2000人次、假日則1250車次5000人次限制，取消9人小巴團體登山，請遊客配合防疫，安心上山賞花。

赤科山金針種植面積廣達300公頃，花季留花面積約40公頃，農業處長吳昆儒表示，金針花季即將展開，感謝玉溪農會總幹事蔡宗翰積極奔走進行協調，並協助就赤科山花季期間人流管制達成共識，目前將於松村農莊(玉里鎮觀音里高寮233-3號)設置管制站，管制維持上山人流與車輛。

蔡宗翰表示，估8月15日後，金針山金黃花毯可達滿開盛況，由於疫情干擾，今年花季慶典將以線上活動為主，為彌補遊客不能到場賞花的遺憾，已規劃相關線上行銷活動，同時特別推出多項好康，民眾只要上網輸入「赤科山線上香遇」，即可參加送好禮，以及趣味抽獎，並且和租車業者合作，民眾自駕上山優惠方案等。

「金針花開了，花況目前約2成」，赤柯山社區發展協會總幹事李光濱在臉書PO出赤柯山現況與網友分享，他說，今年首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」，以優惠價宅配到府，有興趣的民眾可撥打0933998389洽詢選購。

他也提醒，賞花狹窄道路有畫紅線路段，請不要停車，避免塞車影響農民載送農產品及工人進出，警方會不定時巡邏開單告發違規。期待在防疫措施完備的前提下，民眾都可安心上山賞花。