苗栗一名羅姓男子強行侵犯一名有智能障礙的女子小晴（化名），在儲藏室時，撫摸其胸部、下體，甚至指侵。刑事部分，遭判3年6月定讞；民事部分，苗栗地院判羅男要賠50萬元適當，可上訴。

判決書指出，羅男經常前往朋友開設的清潔公司聊天，認識有智能障礙且心智缺陷的小晴，卻在明知其對身體自主權與性行為之瞭解薄弱，仍於2018年12月某日上午間，在小晴工作地點的儲藏室內，亂摸其胸部與下體，也拉著小晴的手撫摸他的下體，再以手指侵入小晴一次。全案為同日下午小晴向老師訴說才曝光。

小晴於偵查中證稱，她中午在休息，被阿伯叫去公司可以休息的小房間，阿伯還把她的褲子與內褲脫掉，手伸進衣服裡裡面摸她的奶奶後，再摸她尿尿的地方，手指還伸進月經來的洞裡面，摸完之後阿伯說不要跟別人說。

刑事部分，一審依乘機性交罪判羅男3年6月徒刑，經上訴二審，台中高分院認為羅男上訴無理，維持原判定讞；民事部分，苗栗地院法官認為，羅男利用小晴有智能障礙，應變與自我保護能力較弱而不能抗拒的機會，對她做出性侵害的行為，致其精神上受有痛苦，求償有據，酌情後，判羅男要賠50萬元為適當。可上訴。

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