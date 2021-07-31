中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲，也是網紅團體「反骨男孩」成員，長相甜美可愛的她，在Instagram有71萬粉絲追蹤，昨(30)日在社群曬出2張床照，性感指數讓粉絲全暴動了，而玉兔看到照片後也留言「想當你的貓」。

網紅琳妲（林羿禎）為啦啦隊「樂天女孩」成員之一，常在社群分享生活點滴，近日琳妲穿著綠色比基尼分享了2張照片並寫下「逗逗：我偏偏無理取鬧；除非蛋蛋抱抱」；因她穿著能讓肌膚顯白的綠色比基尼，使她的雪球和躺在一旁的喵星人快要同一色，而另一張片當琳妲順勢抱起愛貓「逗逗」，只見「逗逗」一個貓掌只接打在琳妲胸上，以「上帝視角」拍下整個超巨畫面，讓網友想當貓了。

琳妲日常床照曝光後，網友紛紛看傻留言「想當逗逗」、「戀愛了」、「那個手收」、「牠完成了男人的夢想啊」、「超大」、「戀愛了」、「貓咪好可愛」、「貓的制裁」、「別欺負他衝著我來」。

此外，琳妲也在積極發展副業，並曾在節目中分享創業辛酸，琳妲的朋友帶一位富二代來店消費竟對她(琳妲)毛手毛腳，這讓琳妲十分傻眼，事後琳妲的朋友還要她(琳妲)道歉，讓琳妲無奈的說，「我超級超級無敵傻眼，我也不能說什麼，因為他是我的朋友」。