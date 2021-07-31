韓國演藝圈競爭激烈，不時傳出潛規則，近日又有一位男網友在韓網爆料經紀公司主動向他開價3千萬韓圜（約73萬台幣），就能讓他與喜歡的女歌手共度一夜春宵。隨後女歌手的身分也曝光，被網友猜測曾參加選秀節目《Miss Trot》的鄭夏恩（하온）。

根據《SBS娛樂新聞》報導，一位男網友日前在汽車論壇上PO文爆料，指他今年4月收到喜歡女歌手在韓國直播平台afreeca節目時，曾打賞對方700萬韓圜（約17萬台幣），想不到後來竟收到對方經紀公司的聯繫，還向他表示只要付出3千萬韓圜，就能與女歌手共度一夜，還主動附上了存摺照片，希望他能考慮。

經紀公司的離譜行為讓男網友感到相當震驚，認為經紀公司有仲介、詐欺未遂等罪嫌疑慮，因此也在爆料文章中表示會向警方報案。此爆料文章在韓網引發熱議，更有神通廣大的網友推測，女歌手身分極可能就是出身自選秀節目《Miss Trot》且在afreeca擔任直播主的鄭夏恩。

對此鄭夏恩所屬經紀公司已全盤否認，痛斥爆料文全篇都是假消息，「內容和錄音檔都不是真的，只是編出來的，沒有看的價值，完全毫無根據」。鄭夏恩亦在IG回覆網友留言提問「3000萬是真的嗎」，親自回應「是假的」。