住公寓常見鄰居雜物堆放在樓梯公共空間，這還沒什麼，一名網友發文抱怨一件毛骨悚然的事，鄰居竟然把「父母遺照」，掛在樓梯的窗戶兩旁，讓經過的住戶都感到害怕。

一名網友在臉書「律師免費法律諮詢」上發文指出，鄰居在公寓樓梯的窗戶兩邊，掛上父母的遺照，讓他不知道該怎麼請對方拿下來，並詢問是否可循法律途徑？該網友還PO出一張照片，只見梯間上的窗戶兩邊，各貼了一張照片，這就是鄰居父母的遺照。

原PO表示，由於掛遺照的地方，整棟樓住戶上下樓都會經過，看了心裡難免會毛毛的，且遺照是貼在窗戶兩邊，看起來就像門神一樣，場面相當詭異。

網友看到貼文都覺得很誇張，還有人認為遺照的子孫很不孝「死了還被趕出來，連照片都不能入門」、「爸媽在天之靈如果知道自己被丟在家門外，肯定氣到發抖」、「這是對自己家的長輩不尊敬吧！都把他們驅逐出門了，這子孫一定不得善終」，另也人猜測「事情不單純，可能有冤情」。

有網友建議，原PO可根據《公寓大廈管理條例》第16條第2項規定「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入」，請警方幫忙處理。