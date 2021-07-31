台北市長夫人陳佩琪今發臉書，大酸指揮中心外，也還原環南市場爆發大量確診的那晚，指市長當下立刻下了很多指示，讓人聯想夫妻是否已破冰結束冷戰，對此，台北市長柯文哲再爆料，陳佩琪為了預約不到殘劑而生氣，自己的兒女到現在也還沒打到疫苗。

柯文哲表示，每天打疫苗陳佩琪都很生氣要處理殘劑的問題，因為她每次都幫兒子要預約，結果她說每天8點上去預約怎麼都預約不到？兒子跟女兒都還沒打，她就很生氣，每次預約殘劑都預約不到。她也說寧願每天上早班，也不願意上下午班去處理殘劑。

柯文哲指出，北市一天可以很輕鬆打五萬劑，如開放其他場館接種就可以打更高，但沒疫苗開這麼多幹麻，疫苗買不到也搞不清是怎麼回事，

柯文哲坦言，陳佩琪算第一線的基層醫師，所以每天都會遇到她執行上的一些困難，有時候就職場上的抱怨，聽一聽就算了，「只是我每天回家很累，還要聽她抱怨，就不想聽，她就不高興」。

至於環南市場的爭議，柯文哲說，當時晚上1點多被叫起來，聽到PCR結果出來有41個確診，整個晚上都沒辦法睡覺，因為要調動整個台北市的警察局，半夜調動機動警勤隊等。

柯文哲強調，本來出事、發生問題就要做，我們只是做該做的事，人家來幫忙，我們就說感恩就好，出事大家一定要扛的，也沒什麼，只是做我們該做的事。