大陸國務院聯防聯控機制7月31日介紹疫情防控和疫苗接種有關情況記者會，中國疾控中心研究員馮子健表示，這次疫情，是先經南京祿口國際機場輸入，並引起了進一步的傳播，多個省分都有病例和感染者傳入。初步判斷，湖南張家界首發病例，也與祿口機場疫情相關，傳至張家界的病例、或者感染者，又經旅遊景點和大型演出活動，感染了其他人，導致進一步傳播，成為近期除南京以外，感染和傳播人數較多的重點疫點。

專家表示，這次的疫情很可能已經形成了南京和張家界的「雙中心」，現在多地散發變異毒株。

馮子健指出，由於傳播發生在人群密集和流動人口眾多的場所，疫情播散的風險還是比較高的，控制難度也比較大。目前除了在南京和張家界兩地都已經採取了強有力的疫情管控綜合措施外，還在大陸全國緊急啟動了涉及兩地流出人員的大規模的排查追蹤等一系列管控措施。

馮子健說，由於Delta變異病毒傳染性和傳播能力強，傳播速度更快，要求各地的流入人員排查行動要搶分奪秒地迅速開展，要和病毒傳播賽跑。近期曾到過兩地的人員也要積極配合當地社區的排查行動，自覺主動上報旅居資訊，積極配合核酸篩查檢測、醫學觀察等防控措施，只有這樣才能快速阻斷病毒的進一步傳播。

馮子健強調，現在正逢暑期旅遊旺季，關於在這期間的疫情防控，有幾點非常重要：

一是疫情高中風險地區的人員要取消外出旅行。

二是其他地區的人員出行前，要認真查詢旅行目的地的疫情風險狀態，要暫緩前去高、中風險地區旅行。

三是無論到哪裡旅行，都要做好個人預防，包括戴口罩、勤洗手，盡量避免和減少到室內人員擁擠的場所。在室外活動，也要注意保持適當的人際距離。

四是老年人、慢性病患者，特別是那些尚未完成新冠疫苗全程接種或者全程接種新冠疫苗但還沒有滿14天的老年人和慢性病患者，儘量不去外地旅行。