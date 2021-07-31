台中市高美溼地木棧道年度維護工程已順利完成，明日起重新開放，預料假日將有出遊人潮，清水警分局將派員加強宣導防疫及交通疏導，而因疫情停駛的公車也會逐步復駛。台中市農業局表示，開放後持續落實防疫實施人流管制，人數以691人為限，呼籲民眾遵守野生動物保護區與防疫相關規定，避免受罰。

農業局表示，木棧道年度維護工程已順利完成，自8月1日起重新開放民眾進入，並持續落實防疫實施人流管制，人數以691人為限，採1進1出方式控管，且為維護民眾安全，每日18時關閉木棧道，並視潮汐情況調整時間。

因開放當日下午因適逢滿潮，將提前於16時21分關閉，呼籲遊客到訪前可先上網查詢開放時段，到訪後也須遵守野生動物保護區與防疫相關規定，避免受罰。

交通局預估假日將湧入人潮，特地協調公車業者，逐步恢復行經高美溼地111、309及688路服務。1日起包括111路平日恢復8班次、309共計增加平日8班次、假日32班次服務，方便民眾前往高美溼地、梧棲漁港及路假日恢復12班次、688路假日恢復20班次，其餘時段班次仍維持暫停服務，清水地區觀光景點遊憩。

清水警分局高美所所長林士欽表示，疫情漸緩，高美溼地也解封，又逢暑假期間，遊客潮可能大量增加，為防堵疫情破口，警方將派員前往疏導交通並加強宣導各項防疫作為，呼籲民眾外出全程戴口罩，室外安全距離，如民眾未依規定戴口罩，仍將蒐集相關事證，依法舉發，移情請相關單位裁罰。