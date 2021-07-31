台中市民進黨市議員鄭功進服務處近來接獲民眾陳情，指稱今年1月啟用的樹義園道遊戲場，其彈性地墊有濃濃的「塑膠味」，有家長帶小孩來玩，不到半小時就感到頭暈、噁心；建設局指出，初步先以沙坑取代，無縫彈性地墊將送驗。

鍾姓居民說，自己帶小孩到樹義園道遊戲場，試玩冰淇淋造型的新滑梯，短短不到半小時的時間，感到頭暈，新設彈性地墊，有股「塑膠味」，擔心周邊的環境賀爾蒙，對身體健康產生不良影響，希望市府提出改善方案。

鄭功進表示，真正的公園美樂地計畫，應讓親子遊玩時更安心，建議兒童遊戲場安全檢驗，採使用安全性為主器具，不要忽視環境賀爾蒙對孩童身體的傷害，若民眾對材質選擇有疑慮，市府也可主動公開材料檢驗報告，避免造成民眾恐慌。

台中市建設局表示，南區樹義園道共融公園改善工作於今年初完成，現場設1組磨石子滑梯及2組旋轉盤，鋪面緩衝材質採用無縫彈性地墊，該遊戲場新設無縫粒料及黏著劑皆有合格檢驗報告，不會造成民眾身體危害，建設局已派員多次至現場查看並無明顯刺鼻氣味，將針對無縫地墊進行取樣送第3方檢驗公司檢驗。

建設局指出，接獲民眾陳情後立即啟動優化規劃作業，初步以沙坑取代無縫彈性地墊，並同時進行樹義園道周邊住戶問卷調查作業，125份問卷中，有101份問卷不同意再次改善，且部分認為現況安全美觀，建議維持現狀，市府將再溝通協調，與當地居民取得共識，提供更優質的活動空間。