前總統陳水扁主持的電台節目《有夢上水》，明天專訪前交通部長林佳龍；林佳龍今在臉書也透露雄心壯志，他說，從參與學運，到參與李登輝政府、陳水扁政府、蔡英文政府，「縱使江湖風雨不歇，我的生命未曾離開台灣政治前途發展，未來亦然」。

林佳龍指出，台鐵列車事故發生的期間，有許多親友傳訊來關心。在每個難眠的夜裡，一字一句點滴在心。其中一位來訊的是前總統陳水扁。即使他是後輩，陳總統一直以佳龍兄稱呼。

他說，老長官長長的訊息中，有長輩的提點叮嚀，也有朋友間的憂心慰問。陳總統，一生風雨，卻總是在打擊與挫敗中，尋找希望，並且不忘回頭牽成後生晚進。

他說，今年初，陳前總統邀請他上節目，即使後來他因故辭官，訪談因延誤，仍細微安排，因為陳前總統體貼他要從事故中平復，需要一些時日。

他說，不知道各位生命中有沒有遇過難忘的貴人，特別是在你年輕的時候，那些比你自己還相信自己的人。「而阿扁總統則是我其中一位重要的貴人」。

他說，2005年，他41歲，擔任行政院新聞局局長，陪同阿扁總統出訪，在途中，扁詢問他能否投入台中選舉，挑戰如日中天的胡志強市長。猶記決定參選的那天，情緒複雜，思緒輾轉翻湧。學者從政擔任政務官，能以行動實踐所學所識的理想，然而參與選舉，並不在他的人生規劃裡，也將影響家人甚深。

他說，但人生轉場總發生在未曾預期的時刻，如今想來，那個決定其實是我對實務政治另一個熱情的起點，也給予日後的政治志業無限養分。

他說，在接受阿扁總統訪問前夕，他回顧了與老長官共事的時光。那些最壞的日子，與最好的日子裡，一起為台灣做了很多事，更有許多難忘的感動時刻。在知識分子與當權者的角色切換之間，更賦予他在公共實務上雙倍的使命感與責任感，這一路不辜前輩的托付及信任。