奧恰洛夫(左)在東奧銅牌戰擊退林昀儒。（季志翔攝）

台灣桌球小將林昀儒，昨日在東京奧運桌球男單銅牌戰對戰德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，最終以3比4輸球，錯失銅牌。不過，網友發現民進黨立委張廖萬堅臉書，卻貼出「狂賀！史上最佳！林昀儒桌球摘銅」，引發議論。張廖萬堅今澄清稱是遭「駭客入侵」，造成外界誤解鄭重向大家表達歉意。

我國東京奧運代表隊屢創佳績，不少政治人物賽後透過臉書祝賀，卻屢屢出包，像是有人把選手項目寫錯，也有立委把選手名字打錯。桌球好手林昀儒昨晚銅牌戰落敗，但有網友發現，張廖萬堅臉書卻恭喜林昀儒摘下銅牌。

對此，張廖萬堅今透過臉書澄清，昨晚第一時間在臉書發文，「祝賀林昀儒榮獲桌球男單第四名」，平了台灣（莊智淵）的最佳紀錄，更有超過千名粉友按讚，張廖萬堅更出示在通訊軟體line對話紀錄證明。

張廖萬堅表示，不知為何？今天中午12時過後，原本貼文被刪除，然後被置換上恭喜林昀儒奪得銅牌貼文，因而被分享洗版，經過提醒後才發現原文被置換。

張廖萬堅說，因為突然發生不明狀況，目前正向臉書後台了解原因中，如果是因為臉書管理上有疏忽的地方，造成大家誤解，他代表團隊鄭重向大家表達歉意。

張廖萬堅強調，真的不希望單純為球員的加油，變成一堆口水，未來會與團隊更小心管理臉書粉專，謝謝大家指教與提醒。