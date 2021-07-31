高雄市昨公布確診個案，為某特殊交友圈接觸者，並曾於7月1日至7月4日在台北跟友人親密接觸，參加群聚者被稱為「X men」，外界憂心是否成疫情未爆彈。對此，北市副市長黃珊珊強調，個案都在北市控管中，其中有兩人篩出陽性，但重點是要引導，而非標籤化或污名化。

針對北市是否掌握「X men」狀況，黃珊珊指出，北市6月底就已發現狀況，7月初就向中央示警，當時中央流行疫情指揮官陳時中也開過跨縣市會議。

黃珊珊表示，當時市長柯文哲7月初就下令，昆明院區有專案列管相關愛滋病患，個管師就有20幾位，列管個案共有4千多人，個管師就致電通知這些人出來篩檢、打疫苗，現在昆明院區也有疫苗門診，他們來拿藥時就能順便打疫苗。

黃珊珊表示，還有民間企業捐贈的快篩試劑，會發放給有需要的病患，北市要站在協助、保護隱私的立場，疫調人員並非要知道個案隱私，而是要知道個案接觸了哪些人，是希望能保護病患的朋友和家人，「重點是要引導，而非標籤化或污名化」。

黃珊珊強調，保護他們隱私，協助他們能盡快篩檢，找到隱形感染源才是最重要，而北市也清楚每一個個案，也都在控管中，最近有比較穩定，發放快篩劑後，也篩出2位陽性，個管師每天都在打電話，目前北市列管個案，施打疫苗比例也高達71％。

對於引累計確診數有多少？黃珊珊強調，市府有掌握數字，但不宜作任何標籤，因此不會公布累計確診數。