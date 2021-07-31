高雄鳳山日前發生婦人不幸觸電身亡事件，引發社會關注。高市31日整天豪大雨，議員李雅靜再度前往事發現場開直播，踢爆工務局趁著大雨安裝漏電裝置，有怠慢之嫌。工務局澄清是誤會，今日工事只是針對易淹水、肇事地進行的例行查修。

19日晚間高市暴雨造成市區多處積水，39歲高姓女子徒步涉水行經鳳山區三民路郵局前時，突然遭電擊倒地，經送醫搶救後，裝上葉克膜續命，但仍在22日不治。

工務局事後鑑定，發現肇事路燈裝有漏電斷路器，作用正常，但地下廢棄纜線浸水導電，產生漏電現象，將追究承包商相關責任。

李雅靜質疑，經她詢問，路旁的工程車是來安裝「漏電斷路器」，事發已12天，這段期間至少有10天是大太陽的好天氣，為什麼這段期間不施工，卻選在豪雨來襲之際施工，難道沒有安全問題？李雅靜呼籲工務局螺絲栓緊，不要等到出事再來想方設法推諉卸責。

工務局養工處澄清，議員今日所指的施工，是工務局針對易淹水、肇事地進行設備巡查維護，檢查整理線路，確保不再發生漏電，並非安裝漏電斷路器。