戴資穎以直落2擊退辛度，殺入東奧羽球女單金牌戰。（路透）

台灣「羽球一姐」戴資穎今於東京奧運女單4強對決「印度一姐」辛度（Pusarla V. Sindhu），憑藉招牌多變球路吊動這位179公分的里約奧運女單金牌得主，力戰40分鐘以21比18、21比 8勝出，不但報了上屆奧運的一箭之仇，也締造我國羽球單打首闖奧運金牌戰紀錄，明與中國大陸的陳雨菲爭金。

戴資穎生涯對戰陳雨菲取得15勝3敗的絕對優勢，但上次交手已是去年3月的全英公開賽女單決賽，戴資穎以直落2封后。陳雨菲今天在4強打滿3局，才以2比1險勝同胞何冰嬌。

開賽後小戴網前放小球的手感不俗，可惜失誤率一直偏高，技術暫停以8比11落後辛度，不過小戴用長短球前後吊動人高馬大的辛度，甫以多變手法連連取分，17平後終於靠一記幸運翻網球反超。下1分小戴雖然落點判斷錯誤，讓辛度追平，但立刻以一記強力扣殺得分，並從逆勢下反攻讓辛度擊球掛網，最後以直線扣殺拿下首局。

次局小戴愈打愈順，反觀屢屢得彎腰救球的辛度體能明顯下滑，步伐凌亂失誤連連，小戴在技術暫停後以一波6比2攻勢奠定勝基，最後逼出8個賽末點，隨即以斜線殺球KO辛度，拿下金牌戰門票，也取得對戰4連勝。

賽前報導

戴資穎5年前在里約奧運女單16強不敵辛度，是役卻也像是兩人生涯分水嶺，隨後小戴拉出對戰6連勝，里約奧運後11度遭遇拿下9勝，包括今年3月在泰國舉行的年終總決賽，小戴也在小組賽力戰3局擊退辛度。只是受新冠疫情影響，兩人去年也僅有1次交手紀錄。

「希望可以去守住她每一顆殺球，也要保持耐心去跟她打每一球，」戴資穎賽前說：「另外我也必須提醒自己盡量不要發生失誤，或是不要打得太漂亮，因為我常想要把球打得太漂亮就比較容易發生失誤，但該去拚的我絕對也不會手軟。」

「戴爸」戴楠凱則說，辛度是2016里約奧運讓女兒止於16強的對手，但歷次國際賽，小戴的對戰成績較占上風，「球打下去就知道了。」