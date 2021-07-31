梁心頤和謝沛恩因誤會長達5年沒聯絡。（新湃傳媒提供）

梁心頤（Lara）近日推出新專輯《來者何人》，特別於週五晚間開IG直播企劃「好久不見，老朋友」，找來自己人生中因各種因素許久未見面的朋友上線聊天，為過去的心結或遺憾劃下句點，開啟新的篇章。本週來賓是曾擔任Lara單曲〈滴答〉MV女主角的謝沛恩，相差3歲的他們為美國學校的學姊妹，曾無話不談、互相扶持，但因Lara赴上海出演舞台劇又遭逢母親過世，許多巧合及誤會，雙姝長達5年沒有聯絡，藉這次機會兩人終於化解心結。

梁心頤與謝沛恩為美國學校學姊妹，不僅時常相約吃飯、爬山運動，也很常一起小酌，並同時加入音樂創作讀書會分享內心世界，Lara也於2015年邀請謝沛恩擔任單曲MV的女主角及演唱會嘉賓，公私皆為演藝圈的好姊妹。後來因Lara與謝沛恩轉往戲劇發展，謝沛恩為投入角色準備，將不是很熟悉的中文台詞融入生活中，長時間宅在家裡研讀劇本為演出的角色做足功課，加上Lara至上海演出《小時代》舞台劇，其後又遭遇母親過世低潮，並交了一個非常黏人且佔據Lara很多時間的男友，讓兩人漸行漸遠。

Lara在直播中回憶兩人最後一次在萬聖節的相遇，記得自己久未見到謝沛恩於是開心的打招呼，而謝沛恩碰巧正在與友人聊天而沒有如同以往熱絡回應，讓心思細膩又想很多的Lara內心小劇場大開，謝沛恩解釋因為正巧那段時間的手機通訊錄剛好遺失，自己也不是會主動聯繫朋友的個性，於是在種種因緣巧合下讓Lara玻璃心炸裂，謝沛恩曾經想現身Lara的現場演出場合表達支持之意，卻因工作關係而無法完成，以致誤會越來越深，姊妹情斷聯長達5年之久。藉這次直播機會，兩人解開5年心結，Lara也準備很多過去拍攝的珍貴照片與觀眾分享，發現謝沛恩把很多第一次都給了Lara。