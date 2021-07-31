大陸女星張雨綺藉由周星馳電影《長江七號》打開知名度，成為「星女郎」之一，之後在影視方面都有不少作品，但事業得意感情路卻坎坷，有過2段婚姻都無疾而終；驚喜的是，33歲張雨綺7月31日在微博認愛小8歲鮮肉李柄熹，大談姊弟戀，還要一起參加戀愛實境秀節目，讓粉絲非常期待。

張雨綺在微博曬出一張和李柄熹的合照，沒特別解釋只寫著「如圖」，畫面中兩人穿著情侶裝一紅一白，臉上也都掛著超甜蜜的笑容，從張雨綺在底下的留言得知，他們一起在看奧運幫選手加油；這張合照被認定是公開認愛，其實早在4月他們就有被拍到甜蜜逛便利商店，還勾著手一起回家。

張雨綺在微博曬出和李柄熹的甜蜜合照，公開認愛。(圖/ 摘自張雨綺微博)

在公開認愛後，戀愛實境秀節目《女兒們的戀愛》也官宣，張雨綺和李柄熹就是其中一對情侶，張雨綺也透過節目分享自己對這段姊弟戀的看法，「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜但是也會比較累」、「我不想做姐姐，不想管你所有的東西，不想操心得像阿姨或者媽媽一樣」。

李柄熹是1995年出生的小鮮肉，和張雨綺年齡差了8歲，他從小學音樂，畢業於中央音樂學院專攻小提琴；2021年在綜藝節目《姐姐的愛樂之程》中擔任小提琴手，據悉，他和張雨綺就是在這期間相識，沒想到更擄獲過去曾離過兩次婚的張雨綺。