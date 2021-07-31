汐止人心心念念的汐止東湖捷運線，終於有新的進展！新北市捷運工程局30日已將綜合規劃報告函送交通部核轉行政院，工程預計將於綜合規劃報告核定後9年完工。

新北捷運局邀請鐵道局、台北捷運局、基隆市府召開汐東捷運綜規第一次工作推動會議，今年2月迄今，共召開11次會議，30日經新北捷運局推動小組會議審查同意，將綜合規劃書報告函送交通部核轉行政院審議。

新北市議員白珮茹表示，基隆民眾會到汐止上班，汐止民眾也會到北市內湖、南港就業，汐東線不只改善汐止交通，也能改善內湖、南港交通，就是衛星城市概念，軌道運輸做好，就能改善區域交通。

白珮茹說，新北捷運局去年從北捷拿回主導權後，汐東線推動的腳步才加快，她肯定市長侯友宜的行政效率肯定，接下來就看中央的態度，盼能早日動工。

汐東線預估平日全天運量為27萬1840人次，平日最大站尖峰每小時運量為1萬1700人次，建設總經費333.17億元，與基隆有共線共軌及公用機廠，基隆捷運因此分擔97.81億元，另中央補助55.68億元，新北市自行負擔179.67億元。

汐東線行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站（基隆捷運）及汐科站（基隆捷運、臺鐵）銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站。總長6.03公里，新北市轄內5.17公里，北市0.86公里，共6站。