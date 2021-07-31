從命理角度來看，手相能看出一個人的運勢狀況，運勢命理網站「知命命理」分享，男人的手掌厚實且有彈性、手中財庫多、有「川」字形手相、財運線又深又直、手指併攏沒有縫，代表他們天生財運旺，賺錢比一般人順利，此生不會缺錢花。

▍1.手掌厚實且有彈性

手掌厚實且有彈性的男人財運較好，他們的財運事業基礎好，愛動腦，肯努力上進，做任何事情都有堅持不懈的精神，因此他們容易有成就。在求財方面較順利，這輩子不會缺錢花。

▍2.手中財庫多

財庫是手中的線互相交錯中，構成大的四方形或者為三角形，甚至手中形成多個四方形或者三角形，這些凸起飽滿的部份就是財庫，代表著財富。財庫多的男人財運比較旺，容易成為有錢人。

▍3.「川」字形手相

「川」字形的手相指手掌中的三條主線互不相交，所形成的狀態。擁有這種手相的男人事業心比較重，悟性高、直覺準確，事業上比較容易成功。事業與財運是相互影響的，事業平步青雲，財運才會越來越好。

▍4.財運線又深又直

在手相中，小指的根部稱為「水星丘」，此處的豎線被稱為財運線。財運線是金錢運好壞的重要標誌，如果手中的財運線比較深、直、有力，代表著財運好，擁有這種手相的男人賺錢機運好，容易致富。

▍5.手指併攏沒有縫

除大拇指外，伸開其他四個手指併攏，如果中間沒有縫隙，這樣的男人存錢能力強，特別擅長理財，不會盲目的亂花錢，生活精打細算，經濟能力非常好，這類男人偶爾還會給你驚喜，和他在一起總能非常快樂。

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