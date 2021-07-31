美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，他希望FDA最快下月開始批准COVID-19疫苗的全面使用授權，此舉有助鼓勵未施打疫苗的人接種。

路透社報導，輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的2劑式 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和嬌生（Johnson & Johnson）一劑式疫苗，目前已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權，但尚未獲全面使用授權。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇接受路透社訪問時說，FDA全面批准授權可能會推動更多美國人接種疫苗，因為這可能會減少民眾對疫苗安全上的疑慮，並使當地官員對實施疫苗規定時更加放心。

佛奇表示，FDA正式批准將讓醫師能夠為免疫功能較弱的人追加第3劑疫苗。

輝瑞和莫德納已向FDA申請全面使用授權，嬌生則還沒申請。