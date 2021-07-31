本土疫情趨緩，全國防疫警戒已降至二級，國發會正規畫將再發放振興券，行政院原已拍板將採用「五倍券」方案，但卡在預算、數位振興券等問題，且執政黨立委對於紓困有不同聲音，因此暫緩決定方案。資深媒體人陳揮文直言，民進黨只有在選票面前會謙卑，若民進黨政府不發給人民鈔票，就用手上的票在2022和2024年的選舉教訓民進黨。

陳揮文30日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這一陣子台灣和世界各國要新冠疫苗，猶如「疫苗乞丐」，但現在情況改變了，老百姓變成紓困乞丐，「變成是我們在拜託蔡總統發現金給我們，蔡總統，你不會發疫苗，也不會發現金，請妳下台，妳是憑什麼在當總統」。

陳揮文指出，BNT疫苗的問題是可以處理的，只要蔡英文拋開意識形態，馬上就可以處理，所以我們不要去拜託民進黨，「好像我們跪在地上說，拜託發錢給我們，救我們」，他們不給我們鈔票，我們手上有選票，明年和2024年就用選票教訓民進黨，「民進黨沒有在怕你，他只怕選票而已，只有在選票面前，會非常謙卑，選完就改了」。

此外，除了綠營立委對行政院的紓困措施有異議，藍委賴士葆也質疑，政院寧耗費龐大的人民納稅錢及行政成本，也要堅持發券不發錢，是否有不可告人的特定考量；而藍委洪孟楷則說，人民急需救命錢，民進黨政府卻還在拖，擬再以幾倍券紓困，光印製至少需要1個月；去年振興券發放行政成本高達22.56億元，若全數給國人，每人可多領100元，政府應把尚未規畫的1600億元紓困預算，用來普發現金。