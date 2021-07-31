中共央媒新華社及《人民日報》分別發表評論文章，痛批香港教協的所作所為與教育背道而馳，亦與專業更不相干，形容是「毒瘤」，必須剷除，為香港教育正本清源。教協回應，教協自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨。

教協指出，教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。教協自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨。教協將會不斷聆聽社會各界的聲音，與會員及社會各界溝通，做好我們的教育專業工作。