有些女生對愛情充滿憧憬，甚至一談起戀愛，就變得非常盲目，這也使她們容易掉進渣男設下的陷阱，笑著為對方付出一切，直到自己傷痕累累後，她們才會意識到自己的傻，近日《搜狐網》就分享4個在渣男眼裡最好騙的星座女。

1.巨蟹座

巨蟹座女生個性溫柔，擁有母性光輝，對她們而言，愛情在生活中佔很大的比例，一旦有對象，只要感情順利，她們做其他事也會很順，假若感情出現問題，間接影響到她們的心情，巨蟹女就會陷入水逆狀態，不僅如此，由於她們心思細膩又單純，因此伴侶的一舉一動，也成為她們的生活重心，使她們在愛情裡變得盲目，就算遇到渣男也毫無意識，直到分手後，才會發現自己被騙了。

2.獅子座

獅子座女生非常愛面子，但她們會為了心愛的人而低下頭，外表看似像霸氣的獅子，但內心卻是一隻小貓，伴侶一通電話或是一句關心的話語，也能使她們非常開心，但獅子女並不會表現出來，外表仍表現得非常冷靜，但其實內心已波濤洶湧，但也因她們很顧面子，就算遇到渣男，也不願意承認，對方提出分手時，她們甚至會笑著祝福才離開，就是為了維持自己脆弱的尊嚴。

3.天蠍座

天蠍座女生外表看似冷漠，但這其實是她們的保護色，她們一旦投入感情後，就會想盡辦法了解另一半的事情，無時無刻都想著對方，打聽愛人的消息，她們甚至會為了維護感情，而選擇犧牲自己，過於盲目的愛情方式，也讓她們容易掉入渣男的陷阱，直覺強的她們就算發現對方很渣，但仍會心甘情願的繼續付出。

4.雙魚座

雙魚座女生非常愛幻想，在她們的世界裡，自己就像是公主，擁有童話故事般的愛情，因此戀愛也成為她們生活的重心，在交往的過程中，雙魚女甚至會為兩人的互動，在腦中想成添加粉紅泡泡的小劇場，因此就算遇到渣男，她們有時還沒有自覺，因為她們會用幻想出來的濾鏡，將對方的行為美化成自己期望的樣子。