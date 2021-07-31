阿峻(右)教導學員們摺紙鶴，為台灣祈福加油。(劉秀芬攝)

家扶基金會不只給予弱勢學子家庭經濟援助，在生活方面也給予培力，今年北台南家扶的暑假壯遊花東活動取消，31名家扶少年31日發起折紙鶴活動為台灣加油，希望把祝福寄給一路陪伴他們成長的志工、贊助者，同時感謝所有防疫人員的辛苦。

北台南家扶社工蔡淙凱表示，家扶2014年7月開辦少年展力方案計畫，培養青少年的「洞察、自信、規劃、生活、團隊及關懷」六項能力，透過課程設計，發掘青少年的優勢，鼓勵青少年走出家門，親近社區，並在團隊任務中學習溝通合作、表達想法、關懷他人與友善環境。

課程除體驗教育活動外，還規畫一連串的活動任務，包含活動設攤、城市歷奇、登大凍山挑戰、單車練騎等活動，透過每次的任務規畫、籌備與執行歷程，提升少年囝仔的各項能力。蔡淙凱說，本屆累計548人次參與，共有31位青少年光榮領取結業證書，其中4位獲頒全勤獎肯定及鼓勵。

此次提出折紙鶴活動想法的阿峻，已連續參加6年少展方案，從內向國中生蛻變為自信青少。原本家扶少要趁著暑假壯遊活動將祝福紙鶴送給花東友人，因疫情計畫無法實現，所以31日改辦實體成果展，摺出百隻祝福紙鶴，對防疫人員的付出及民眾的努力表示感謝，也鼓勵民眾「把愛大聲說」才不會留下遺憾。

北台南家扶中心督導吳宜菁表示，少年展力方案是個讓國高中生能學習及展現的舞台，看著他們從膽怯到勇敢、從焦慮到自信，心中充滿感動，相信這群少年囝仔未來面對困難時，也會記得在方案學習的經驗，努力找出解決之道。