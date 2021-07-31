《正常發揮》

國內有396萬人等著施打第一劑莫德納疫苗，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前莫德納疫苗仍有供貨延遲的問題，第五輪還要再等等。之前已施打第一劑莫德納的285萬人，也在等待第二劑莫德納。前民進黨立委郭正亮舉例表示，中廣董事長趙少康、前立委沈富雄第一劑是打莫德納，政府總要告訴他們什麼時候會過期？不然趙少康、沈富雄恐會坐到總統府抗議，因為打不到第二劑。

郭正亮30日在中天政論節目《正常發揮》中表示，已經施打莫德納疫苗的民眾莫德納疫苗最晚什麼時候要打第二針？不能拖過哪一天？政府連這個問題都不敢回答，只說要等到9月10日以後，講的這是什麼廢話。政府應該要告訴施打什麼時候過期？要把過期的概念告訴老百姓，老百姓才會有這個警覺心，才知道可能需要自救；政府沒有能力進貨，也要告訴老百姓什麼時候自救，這是民眾的權利，這不是指揮中心可以掩飾的。

郭正亮接著表示，政府拿不到疫苗是不然無能，政府要告訴民眾，你什麼時候沒有打疫苗，就會過期。最好自救。如果這話說不出口，就是對民眾不負責任。比如趙少康、沈富雄都是打莫德納疫苗，總要告訴他們什麼時候會過期？不然趙少康、沈富雄恐會坐到總統府抗議，否則怎麼辦？因為打不到第二劑。或者政府也可以說、莫德納疫苗真的拿不到，之後會過期。你們可能要自救。政府也要說明第二劑可以混打什麼疫苗？要用很確切的實驗證據告訴民眾。因為現在混打，都是先打AZ，但很遺憾，297萬民眾已經先打莫德納疫苗，他們第二劑可以打AZ或BNT嗎？政府也要說明。