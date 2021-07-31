來自新北的射箭好手湯智鈞在東京奧運先前在男團拿下銀牌，今天在男子個人射箭8強戰，更擊敗韓國世界紀錄保持人金優鎮，晉級4強，雖最終以第4名坐收，沒有再替台灣添一面獎牌，但已寫下台灣男子選手在射箭個人賽最佳成績，賽後新北市市長侯友宜即刻致電湯媽媽，大讚沉穩優異表現。

台灣過去在奧運射箭場上，除男團和女團分別曾拿獎牌，僅2004年雅典奧運選手袁淑琪在女子個人賽闖進4強，來自新北市的湯智鈞，是首位男子個人賽進4強的選手。

湯智鈞畢業於新北市三峽區的明德中學，國中進入明德中學射箭隊，在國二成績無起色 ，讓他一度想放棄，幸好家人的鼓勵與支持，找回對射箭熱情 ，17歲高三那年首度入選亞運國手，並奪得男子團體反曲弓金牌 ，使他自信心大增，也把眼光放遠，目標前進奧運。

2020年8月，湯智鈞就在東奧模擬賽射出八發10分箭 ，令全場驚呼並以「湯神」讚譽他；當年剛上大學的智鈞，首次代表台北大學參加全大運，就霸氣勇奪反曲弓男子個人、男子團體、混合團體三面金牌，大獲全勝，嶄露大將之風。