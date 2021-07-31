大陸國務院聯防聯控機制7月31日下午在北京召開記者會，中國疾病預防控制中心免疫規畫首席專家王華慶表示，目前，在接種新冠疫苗的過程中，不同技術路線的疫苗不能互相替換。此外，中疾控另一首席專家研究員邵一鳴指出，各國都在研究加強新冠疫苗免疫，現在還沒有足夠證據顯示，需要對全人群都進行第三劑的疫苗接種。

王華慶說明，如首劑次接種滅活疫苗的，後續只能用滅活疫苗完成第二劑次接種；首劑次接種重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）的，後續接種只能用重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）完成。

目前，按照大陸《新冠病毒疫苗接種技術指南》第一版規定，建議現階段使用同一廠家的同品種疫苗完成接種。有一些特殊情況，用同一個企業同一個品種疫苗不能夠完成的話，後續也要用相同技術路線的疫苗來完成接種。

邵一鳴稱，為了更好地應對疫情防控，很多國家都在考慮進行加強針的接種。目前所有疫苗在接種後，抗體水準都會隨著時間下降，但是免疫記憶仍然存在，所以一旦病毒感染了，能夠在很短時間，差不多一周時間刺激起很強的記憶反應，抗體會大幅度上升。

邵一鳴說，初步觀察，已完成免疫接種一年以內的一般民眾，暫沒有必要進行加強針接種。但是對完成免疫超過6-12個月，並且免疫功能較弱的老年人，與有基礎性疾病的患者，以及因工作需要，要去高風險地區工作的人，在大陸從事高暴露風險職業的這些人群，是否有必要開展加強針，以及什麼時間開展加強針的接種，正在研究。

邵一鳴認為，根據以往的大量科學研究試驗和國際研究經驗，為了保證疫苗接種的安全性和有效性，在必要情況下，一般是使用同技術路線的疫苗進行加強接種。但是，是不是也可以使用不同技術路線的疫苗，這仍然是一個科學探索的問題，目前科技界還沒有共識，所以大量的臨床研究目前正在推進。