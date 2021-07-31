網球世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在昨天不敵小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，「金滿貫」希望破滅，沒想到在今天的銅牌戰遭遇西班牙選手布斯塔(Pablo Carreno Busta)繼續輸球，連銅牌都沒拿下，而可能是體力不支或無心戀戰，原本還要進行的混雙銅牌戰塞爾維亞直接棄權，澳洲組合拿下銅牌。

稍早喬柯維奇於銅牌戰以6：4、7：6(8：6)、3：6不敵布斯塔，無緣男單個人賽事獎牌，這對他而言非常悽慘，畢竟本次奧運高手不多，想拿下金牌更加容易，連兩天的失常表現也讓大家懷疑他到底怎麼了，塞國教練特洛伊基(Viktor Troicki)坦言，沒專注單打恐是此行最大敗筆：「整個教練團都不要他打混雙，但他堅持這麼做！」

BREAKING: Novak Djokovic has pulled out of the mixed doubles which means...



Ash Barty and John Peers have won a bronze medal!#Tokyo2020 | #7Olympics pic.twitter.com/wZt3o2AHpl — 7Olympics (@7olympics) July 31 2021

或許這就是他在男單賽事如此不穩定的原因，不過喬柯維奇的壞脾氣眾人皆知，要他妥協聽教練的話恐怕也不是一件容易的事，教練特洛伊基感嘆說：「若他自認狀況這麼好，又渴望挑戰，我們也只能讓他去。」此話透露出教練的無奈，沒想到教練一語成讖，喬柯維奇在單打及混雙賽事都無緣挑戰金牌，而且最後兩項賽事連銅牌都沒有。

這也讓喬柯維奇本屆奧運之旅畫下句點，直接讓澳洲球后巴蒂(Ashleigh Barty)和皮爾斯(John Peers)的組合拿下銅牌，喬柯維奇可說是完全沒有收穫，在這次眾多好手都沒參加的情況下，外界非常看好喬柯維奇能拿下男單金牌，不過大家都沒想到他會堅持參加混雙，讓他和教練產生分歧，體能和心態也大受影響。