男星黃曉明近年在戲劇方面表現，已經獲得大大小小獎項肯定，演技不再被質疑，他也積極經營綜藝領域，在實境秀節目《中餐廳》中擔任4季固定成員，擁有不少死忠粉絲；但最近節目播出，網友注意到黃曉明鏡頭不僅比寶藏男孩丁真少很多宛如配角，在吃水果時一舉動間接透露他有多尷尬，引起討論。

黃曉明已是影帝級演員，因此他把工作重心一部分放在經營綜藝，人氣美食實境秀節目《中餐廳》播出就開紅盤，至今邁入第5季，黃曉明就參與了其中4季，可見其重要性；在第5季有華為千金姚安娜和寶藏男孩丁真（丁真珍珠）加入，傳聞龔俊也會客串，因此從開拍就話題不斷。

大陸四川寶藏男孩丁真。(圖/ 摘自微博)

黃曉明埋頭苦吃西瓜，吃到果肉幾乎乾乾淨淨，也讓網友發現他的尷尬。(圖/ 摘自微博)

《中餐廳5》在7月30日開播，沒想到影帝黃曉明身為節目老屁股，鏡頭卻少得可憐，丁真不僅被女星寧靜特別照顧，舉手投足都被其他成員稱讚；反倒是黃曉明還口誤丁真是西藏人，當場被他禮貌指正說自己是四川人，場面一度尷尬。

而節目中所有成員聚在一起吃水果時，黃曉明吃西瓜吃到底的動作，讓一旁的丁真看傻，也意外逗笑周也和姚安娜；但有不少網友發現黃曉明把西瓜吃成這樣，沒意外就是尷尬癌發作，只好埋頭苦吃，也替他感到不捨，鏡頭幾乎都給寶藏男孩，彷彿來當配角。