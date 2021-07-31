早餐店的肉蛋吐司深受許多民眾喜愛，不過一名台中男子竟嫌店家賣25元「太貴」，在老闆娘面前喋喋不休抱怨，叫人好無奈。一位在身後等餐的阿嬤見狀，不忍直接回嗆一句話，讓5千網友喊讚。不少人對此感嘆，真的是「吃米不知米價」。

一位網友今（31日）在臉書社團「爆廢公社公開版」上表示，去買早餐時，有一對情侶點完餐後，男生卻不停向店家抱怨「怎麼吐司夾肉蛋要二十五塊這麼貴？」儘管菜單已有標價說明，老闆娘也只能無奈向男子解釋，「抱歉畢竟有成本」。

對於店家回應，該男子仍不買單，持續碎念並稱「是他就不會賣這麼貴」之類的言論。這時，在男子身後等餐的阿嬤可能也不耐煩了，直接用台語對著抱怨男子說「少年欸，吃空氣就不用錢了，去隔壁我要買東西」。目睹這一切的網友直呼，「台中阿嬤就是狂！」

此文吸引超過5千網友按讚，眾人一面倒力挺店家和這位阿嬤，認為肉蛋吐司賣25元已是佛心，北部售價可要賣35-45元，甚至賣50元的都有，感嘆這位年輕人吃米不知米價，真的吃空氣比較快。「阿嬤講的好呀，吃空氣不用。笑死～才25塊嫌貴」、「好嗆的阿嬤」、「便宜了好嗎？有的賣35元」、「25元有肉還有蛋，便宜到一個不行了！真是不知道什麼叫貴」、「嫌貴，自己用材料不止這些錢，25元很佛價」。