國際投資機構高盛（Goldman Sachs）對經濟復甦一直持樂觀態度，全球逐漸走出疫情的陰霾，高盛對未來經濟成長動能預測普遍高於華爾街預估，然近期卻對Delta病毒的蔓延發出高度示警，全球復甦動能不能僅依靠疫苗和醫療環境的改變，還要時間去提振民眾對社交活動才是重點。

《MarketWatch》報導，美國商務部29日公布，第2季國內生產毛額（GDP）年增率達6.5%，雖遠遜於市場預估8.4%的成長，但依舊高於疫情的峰值；另外，歐盟統計局周五公布，歐元區經濟Q2年增率達13.7%，亦高於預期。

經濟成長表現高於預期，顯示經濟復甦動能強勁，但高盛經濟學家史楚文（Daan Struyven）和布山（Sid Bhushan）對全球未來經濟表現卻一改以往樂觀看法，抱持著保守態度；他們下修印度和澳洲等疫苗接種率低亞洲經濟體的成長預測，此外，對全球的成長預測下調至6.4%，僅比華爾街所預期的小幅高出0.3%。

高盛經濟學家們指出，Delta變種病毒的高傳染力將拖累經濟復甦，而這問題並非政府的封鎖措施所導致，而是在民眾對社交活動的參與程度。

高盛援引研調分析機構YouGov數據，美國人在避免參與高度接觸的活動場合，比率有所下降，但如公共交通和大型活動的參與率還是不見回溫，仍有高達50%的人避免參與，而旅遊方面則還是有30%的人牴觸；高盛認為，要促進經濟復甦動能強勁，不僅是疫苗的接種和醫療相關的改變，還需要時間讓民眾對此感到放心。