大陸國務院聯防聯控機制7月31日下午召開介紹疫情防控和疫苗接種記者會，中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，從目前全球疫情情況看，出現打疫苗以後又被感染的突破病例是常態，不是例外；需要強調的是出現突破病例仍然是接種疫苗的巨大人群當中的極少數，不是多數。

邵一鳴強調，新冠病毒疫苗在全球是第一次在人體使用，臨床試驗資料顯示，全球任何一款新冠病毒疫苗，都不能百分之百預防感染，但總的判斷，目前各種變異病毒仍然在疫苗的控制範圍內，大陸去年以來採取的防控措施也仍然行之有效。

邵一鳴說，由於大陸現有防控措施實施到位、疫苗接種到位，沒有大規模暴發的現實環境，基於境外大規模疫情的真實世界的研究資料，更能科學地說明，疫苗的保護效力。

最具代表性的是智利開展的基於1000萬人以上的真實世界研究，資料顯示，大陸科興公司的滅活疫苗整體保護力為65％以上，預防重症、重症監護和死亡的保護力分別為87.5％、90.3％和86.3％。充分說明大陸新冠疫苗可有效降低重症率和死亡率。

現有研究顯示，全球各條技術路線的疫苗對新冠病毒變異株保護效力都有不同程度下降，但對各類變異株仍有一定的中和作用，具備保護效力。

邵一鳴指出，雖然很多國家的疫苗接種率已經很高，但是在放寬疫情管控措施後均出現疫情大幅反彈，說明目前疫苗接種必須和嚴格的疫情防控措施並用才是防止疫情反彈的主要手段。所以，為更好地保障大家的安全，接種新冠疫苗以後，大家要繼續維持個人防護措施，包括戴口罩、保證社交距離、勤洗手等。