近日多家媒體發布民調滿意度調查，台北市長柯文哲皆吊車尾，但北市府研考會發布最新民調顯示，當中52％受訪者滿意柯文哲施政表現，其中，對北市環保工作滿意度最高達80.3％。對此，柯文哲坦言，自己滿意度50分也沒多高，只能說普通。

北市研考會委託台灣趨勢研究股份有限公司，在今年6月進行民意調查，52％受訪者滿意柯文哲施政表現，35％不滿意，相關數據比較去年12月時的調查滿意度增加5個百分點，不滿意度下降2個百分點。

針對市府首長與團隊的表現部分，則有49％受訪者感到滿意，29％表示不滿意，另外22％表示沒意見或不知道。以研考會歷次委外調查而言，受訪者對市長滿意度持平，團隊滿意度則略有下降。

至於其他市政項目，研考會表示，正面評價皆高於負面，其中治安、環保滿意度最高，都在78％以上，聯合醫院、交通、文化活動也有60％以上滿意度，公共工程、社會福利及教育則有48％以上滿意度，另外，有50.7％受訪者滿意北市府表現，但也有43.6％受訪者不滿意。

柯文哲指出，滿意度50分也沒多高，只能說普通，以北市五月的萬華、北農與環南市場的疫情來看，就全世界的狀況來說，仰賴國民素質，在2週內把疫情控制算是不錯了，市府一開始用公衛方式，後來就用科學方式列管控制。

柯文哲強調，若要問說為自己打幾分？就是盡力了，還好他自己是醫療專業，找公衛專家、醫療專家大家做出有效率的決策，這也是北市疫情最大的好處。

研考會表示，北市府2021年6月市政項目滿意度家戶電話調查，由台灣趨勢研究股份有限公司進行調查，執行時間為6月28日至7月4日，成功訪問18歲以上市民1071人，658人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。