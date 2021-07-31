針對台灣最近的疫苗施打亂象，前民進黨立委郭正亮直言，全世界大概只有台灣在計較疫苗打太快，並指第2類名單膨脹到20萬人，「不會覺得丟臉嗎？把政治膨脹到這樣」，並痛批這簡直就是荒唐到極點，同時他也認為中央疫情指揮中心要負起最終責任。

郭正亮31日在政論節目《新聞大白話》中表示，全世界大概只有台灣在計較打太快，如果去計較順序，大家最後就會來追究第2類和第7類，因為衛福部不斷調整人數，全世界哪個國家第2類打到20萬的？政府的相關防疫人員怎麼定義？「結果你越編越多」。

郭正亮指出，歐美民主國家，人家大部分都只有打總理一個，其他人都是照排，「只有你第2類可以膨脹到20萬，你不會覺得很丟臉嗎？把政治膨脹到這樣」，第7類也是，第7類是說對國家社會有重要功能之人士，因為這種非常不清楚的內涵，就可以不斷插隊。

對於彰化傳出有民眾為了打殘劑，排隊排到半夜，郭正亮認為，很多人可能就是一直被插隊，擔心說雖然已經預約了，搞不好不會被通知，這整個亂象，指揮中心要負最終責任，客觀上是疫苗總數不夠，他更直言，全世界也沒像台灣這樣排的，大部分都是按照年齡，「只有台灣可以搞到，政府重要人物搞到20萬人 ，這簡直荒唐到極點」。

郭正亮更說，事實上我們現在是打第一劑而已，按照西方研究，面對Delta病毒，如果只有打一劑，且我們大部分是AZ ，隔半年防禦力還在嗎？這些都是問題，他又分析近期以色列和美國的問題指出，「你如果沒打有疫苗，或者只打一針，你難道不會感到恐慌嗎？」同時他也舉出日政府對AZ疫苗的規定，質疑為何台灣會開放讓18歲以上的人去施打AZ疫苗？