疫情三級期間，民進黨正國會扮演黨內烏鴉，成績亮眼，正國會的領頭人前交通部長林佳龍，扮演關鍵角色；至於下一步，親林人士表示，政治影響力很大，能做更多的事。學習蔣經國、李登輝、宋楚瑜、陳水扁，走入民間。

據了解，6月初，蔡總統在民進黨中常會表示，有黨公職反映民眾對紓困的意見跟期待，她也已經請行政院針對不足之處進行補強。蔡總統這席話之後，林佳龍隨即告知正國會成員，要成為「民進黨的改革派」，因此日前正國會一場記者會中，立委陳歐珀才會把正國會現在立場再強調一次。

知情人士說，為了成為「民進黨的改革派」，正國會去年籌組政策中心定期開會，林佳龍指示智庫成員，再加上派系立委辦公室，以正國會為平台，把開會凝聚的共識，透過立委表達，之前有修憲議題，這次正逢疫情三級警戒，民眾相關陳情越來越多，彙整之後召開線上記者會，若議題緊急又突然，則已發聯合聲明方式呈現。

知情人士指出，林佳龍太魯閣號事件下台，本來要利用兩個月時間展開關懷之旅，拜訪罹難者家屬或是生還者，但因為疫情只好暫停，但這幾個月來，林也沒閒著，之前交通部長時也是國家防疫隊，只是現在用自己方式從民間的力量去幫忙。

他說，林佳龍從台中敗選、交通部長又烽火連天，最後這樣下台，但以林的從政經驗，是綠營中生代中，少有如此完整歷練者，太魯閣號事件太慘烈，讓林現在也學會調整自己，很多人對林佳龍未來角色有諸多揣測，但該為人民做些什麼，現在並不急著討論，但林有再重新想要了解，人民的想法，從關懷弱勢開始。

他說，政治人物本來就應該深入民間，從蔣經國、李登輝、宋楚瑜、陳水扁，都是走入民間。

他表示，林佳龍也趁這一次跟當年台中市長一樣去拼，因為沒有身份，民眾也比較沒有戒心，這期間蠻多人私訊陳情，民眾在太魯閣事件後，對林有種信任感，比當交通部長任內還多，這是很好轉變。

對於林佳龍的下一步，他表示，曾有民調顯示，六成希望林再任公職，但太魯閣事件才過去三個多月，很多事還要調整，民間可以廣結善緣，但也不會否認，政治影響力很大，能做更多的事。