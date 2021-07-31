台電要哭了！中油今天宣布8月天然氣價價方案，電業天然氣調漲3％，但是民生用戶考量國內COVID-19疫情，不予調漲。如此電業將是連兩個月被漲氣價，也是今年第四度調漲，今年沒有降過一次，這將牽動下半年電價成本。

中油表示，在國際2050碳中和目標下，媒改氣發電是潮流，也造成國際天然氣供不應求。整體進口氣源成本大幅增加，雖考慮疫情不漲民生氣價，能需反映調整電業價格3％。

電業用戶以台電與使用天然氣發電的民營電廠為主，今年4月、5月已經被漲價兩次，現在7、8月又連漲兩個月， 累積漲幅已達16％。

接下來9月份，中油受限氣價公式，3個月內不能調漲6％以上規定，有機會暫時不動，除非專案提報經濟部獲准。

不過中油上半年天然氣調幅不夠，光賣液化天然氣就虧損140億元。加上汽柴油吸收沒調足虧50億、液化石油氣(桶裝瓦斯)吸收虧損30億，合計損失營收220億元。可是中油上半年仍有150億元盈餘，主要來自上半年石化銷售表現亮麗、原油上漲產生延後成本獲利貢獻等。