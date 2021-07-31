彰化縣一名人夫阿光（化名），與一名理容小姐小欣（化名）發生不倫戀，2人到摩鐵床戰超過30次，阿光的母親發現後，直奔小欣家裡，要求別破壞兒子的圓滿家庭，不要再往來，但小欣不聽勸，不僅繼續與阿光藕斷絲連，還與阿光的張姓妻子發生口角，兩度發生肢體衝突，張女氣得對小欣提告，法官審理後認定小欣確實侵害張女的配偶權，判決需賠償10萬元。

據了解，阿光與小欣在理容KTV認識，2人後來產生情愫，進而在2019年發生不倫戀，陸續到汽車旅館至少發生30次性關係，直到阿光的母親無意中發現2人不倫戀，這段婚外情才曝光。

阿光的母親某天看到兒子的表弟，載他與小欣回家，立即向阿光的表弟要小欣家地扯，要到後直接殺到小欣的家談判，要求小欣不再與兒子糾纏。

阿光被妻子提告後說，他與小欣曾經談過分手，但對方卻吞安眠藥輕生，帶小欣去醫院救治時，被妻子發現，2人曾經發生肢體衝突；去年4月間，小欣與張女又在某宮廟前相遇，再度爆口角，進而互毆，直到張女提告，小欣與阿光才沒再聯絡。

法官審酌後認為，阿光與小欣雖無親密照或性愛對話等證據，但互傳訊息內容包括「不該介入你的家庭」等訊息，意味小欣對這段不正常男女關係有悔意，因而認定小欣已侵害張女的配偶權、破壞原告婚姻圓滿與幸福，致張女承受巨大精神痛苦，因此判決小欣應賠償張女10萬元。

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