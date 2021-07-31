37歲呂小軍男子舉重破奧運紀錄奪金。（澎湃新聞）

37歲呂小軍男子舉重破奧運紀錄奪金，是海內外健美界「永遠的軍神」。（澎湃新聞）

東京奧運舉重項目，大陸舉重界目前年紀最長、國手最久、參賽最多、成績最好的男子81公斤級大陸選手呂小軍，7月31日以抓舉170公斤打破奧運紀錄、挺舉204公斤，總計379公斤，拿下金牌，送給自己最好的37歲生日禮物，他也是奧運史上年齡最大的舉重冠軍。也是中國舉重隊唯一連續參加三屆奧運的選手，也拿回了上屆5年前里約奧運該該屬於他的金牌。

澎湃新聞報導，呂小軍生日其實是7月27日，當天他在東京舉重訓練館，教練張國政問他生日願望，他說：「31日再告訴你。」

連續參加三屆奧運，呂小軍早在2012年倫敦奧運便拿到77公斤級舉重金牌。2016年里約奧運衛冕賽時，先舉的呂小軍，以總成績379公斤，追平自己在倫敦奧運創造的奧運紀錄領先。後後舉的選手拉西莫夫，也舉出總成績和呂小軍相同重量，但以體重較輕而奪冠，但當時有人質疑拉西莫夫「手臂沒有屈伸動作……兩條腿一直在抖」「亮燈瞬間拉西莫夫的槓鈴已經開始下落了」云云，但沒有翻盤。

呂小軍於2017年以總成績366公斤獲得大陸全運會77公斤級冠軍後，2018年調整到81公斤級，連同2019年，兩度打破世界紀錄374、378公斤總成績，獲得兩屆世錦賽冠軍。2020年下半年全錦賽、2021年的亞錦賽總成績分別是371公斤和373公斤，距離之前最好成績有些差距，總算在東奧恢復。

報導稱，比賽外小插曲，從2003年進入大陸國家隊到2021年決戰東京，堪稱「不老軍神」的呂小軍雖已在大陸國家隊待滿了18年，但始終是歐美健身愛好者心中「永遠的神」。他如雕塑般的魁偉身材和肌肉線條，沒有留下歲月痕跡。在視訊網站搜索「Lv Xiaojun」，會發現數個十萬級以上播放次數的視訊，其中最高的一條甚至突破了400萬播放量。

知名體育視訊部落客Garage Strength在一期專門解析呂小軍動作的影片表示：「我們可以研究呂小軍的動作方式與發力，從而應用到健身器械的開發上。」