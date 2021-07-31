藝人周曉涵擁有甜美的外型，參與過許多電視劇《愛上哥們》、《必勝大丈夫》、《獅子王強大》等等，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近她在社群上分享，生理期來臨時，都會讓她痛到站著都有困難。

周曉涵今（31日）在臉書上與大家分享，自己最近的生活狀態：「從小到大MC期間，只有少數幾次曾痛到無法上學，每次大姨媽來，我的腰都痠到懷疑人生，到底是啥毛病」她因為生理期來，身體相當不舒適，痠到光站著十分鐘都難受，嘗試了按摩、熱敷、拉伸，才可以讓身體稍微的舒適一些。

周曉涵（28日）在家裡關注東京奧運賽事，支持我國奧運選手：「這兩天瘋東奧，看了桌球、舉重、手球、跳水，尤其桌球混合雙打真的太刺激了！」非常開心台灣拿到了獎牌，舉重選手郭婞淳更是拿到了金牌，非常佩服運動員的專注力與爆發力。

周曉涵昨（30日）在家裡慶祝，我國奧運選手的亮眼成績：「小週末到來！慶祝台灣在東奧的表現，以及在大家共同努力下，疫情警戒終於降到二級，台北的餐廳和酒吧尚未開放內用，那就在家小酌一杯吧！」相當有居家儀式感，特別盛裝打扮來慶祝。

★《中時新聞網》提醒您

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！